Aurelio Andreazzoli, allenatore della Fiorentina Primavera, parla nel corso di 'Sky Calcio Unplugged' dello sviluppo dei giovani italiani con riferimetno particolare sui percorsi di Pio Esposito e Francesco Camarda: "Credo non esista una ricetta. Quello che ti posso dire è ciò che si vede da fuori. Camarda lo conosco meno, ho visto giocare Pio a La Spezia e aveva gli stessi atteggiamenti che ha ora all’Inter e in Nazionale. È sempre nel vivo della situazione, non lesina nessuna energia da poter mettere a disposizione della squadra. Questa è una delle caratteristiche per arrivare in alto. Non c’è solo l’aspetto tecnico nei ragazzi, sono innumerevoli le situazioni che possono inficiare il loro sogno. Già ci sono difficoltà nell’arrivare in alto, se poi vengono a mancare alcuni tasselli".