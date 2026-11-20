La striscia di scontri diretti tra Atalanta e Inter ripartirà domenica sera dopo l'ultimo incrocio dello scorso marzo a San Siro in Serie A. Una partita nella quale non sono mancate le polemiche, per l'1-1 realizzato da Krstovic nel finale e contestato dai padroni di casa e per un rigore solare negato a Frattesi.

"Prima nel conteggio si erano raccolte ben 9 vittorie di fila dell’Inter - ricorda il quotidiano -, includendo anche una semifinale di Supercoppa Italiana e un quarto di finale di Coppa Italia. Addirittura nei testa a testa per trovare l’ultima sconfitta dei nerazzurri di Milano bisogna tornare al novembre 2018, con il 4-1 maturato a Bergamo e patito dalla squadra all’epoca allenata da Spalletti e con Icardi capitano. Da quel giorno in poi in 17 partite sono maturate 11 vittorie e 6 pareggi".