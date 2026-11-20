Massimo Mauro ammette di aver previsto ad inizio stagione uno scenario che, per alcune squadre italiane, finora non si è verificato. In particolare, nell'intervista pubblicata oggi su La Gazzetta dello Sport, si parla di quello che non sono riusciti ad esprimere Napoli e Juventus.

"In estate mi sarei immaginato il Napoli in lotta con l’Inter per lo scudetto, con Juve e Milan subito dietro - dice Mauro -. I bianconeri non hanno individualità di livello in questo momento. È il risultato delle strategie sbagliate delle ultime stagioni: quando spendi più di quaranta milioni per Openda... Speriamo che Carnevali abbia il tempo per sistemare le cose".