Alla vigilia della partita del Bernabeu contro il Celta Vigo, José Mourinho, allenatore del Real Madrid, come sempre alla propria maniera ha fatto chiarezza su Endrick, il cui futuro è al centro di parecchie voci di mercato già in vista di gennaio: “Endrick sta bene qui. Per me la situazione è molto chiara, per me il Real Madrid è più importante di Endrick. Gli voglio molto bene, è un ragazzo fantastico, però per me il Real Madrid è più importante di lui. Significa che il Real ha bisogno di lui. L’allenatore del Real Madrid ha bisogno di lui. Già avete la risposta. Voi, gli agenti, la gente che scrive, chi fa girare le notizie per i giornali. Poi, se la struttura al di sopra di me, i miei superiori, decidono una cosa diversa, è il calcio di oggi. Bisogna rispettarlo. Peró sanno che per me Endrick è importante”.

Decide il club

Parole che spazzano via le speculazioni, almeno quelle incentrate sulle intenzioni dello Special One, che così ha saggiamento lasciato la patata bollente nelle mani della dirigenza. Non sarà Mourinho a dare il via libera all'uscita del brasiliano, accostato a diversi club tra cui, un po' tiepidamente, anche l'Inter. Una posizione personale quella dell'allenatore che però non chiude la porta di uscita del giocatore, anche se sono molteplici gli aspetti da considerare prima di un'eventuale cessione.