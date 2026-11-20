Ha soltanto 16 anni, ma ha saputo calamitare già le attenzioni dei grandi club soprattutto in Italia. Si chiama Leon Da Silva ed è un giovane difensore centrale militante nella formazione svedese del Malmö, con cui è già in procinto di debuttare nel calcio dei grandi. Paragonato a Virgil van Dijk, Da Silva, secondo Gianlucadimarzio.com, vanta parecchie estimatrici nel nostro Paese. In particolare, Inter, Milan e Torino lo vorrebbero portare nel proprio settore giovanile. Da Silva, che ha anche nazionalità brasiliana, partito dall'Under 15 oggi è in Under 17, dopo aver giocato anche in Under 16.