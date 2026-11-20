Starebbero andando a rilento, secondo quanto svelato da Matteo Moretto, le trattative tra l'Inter e l'entourage di Alessandro Bastoni per il rinnovo di contratto del difensore che andrà in scadenza nel 2028. In questo contesto, a livello mediatico, sono rispuntati i rumors di un interessamento del Barcellona per l'ex giocatore di Parma e Atalanta, che era finito nel mirino del club catalano anche un anno fa, quando le parti furono davvero vicine a un accordo. Poi, anche per precisa volontà del tecnico blaugrana Hansi Flick, la dirigenza decise di non procedere nella trattativa con i nerazzurri investendo i soldi stanziati dalla società per l'estate su altri profii.

Il Barcellona resta alla finestra

Ora, però, aggiunge Moretto, il diesse Deco, che stravede per Bastoni, cercherà di capire, assieme all'area tecnica, se ci possono essere i margini per approfondire un discorso rimasto a metà nei mesi scorsi.