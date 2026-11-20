Alla vigilia della sfida di campionato tra Lazio e Lecce, Rino Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. "Frattesi? Non devo riflettere su di lui, ha fatto tutta la settimana col gruppo. Sta bene, a livello strumentale non ha nulla. Se oggi ha il raffreddore o altro vediamo, ma ha fatto tutto e sta bene. Zaccagni è da 5-6 giorni che lavora sul campo, ha ancora un po' di edema ma sta sostenendo buone velocità e lo vedremo settimana prossima. Nuno Tavares ha iniziato con Sutalo la riabilitazione in piscina".

Solo nel finale

"Noi dobbiamo pensare solo alla partita di domani, affrontiamo una squadra solida ben allenata che non a caso ha fatto 7 punti in trasferta vincendo con Udinese e Venezia, pareggiando a Torino. Sono molto insidiosi sui calci piazzati, andrà presa con le pinze - ha poi aggiunto -. Sta a noi come sempre avere la giusta mentalità, la voglia di stare in campo e giocare a ritmi elevati. Sarà una partita molto difficile. Noi dobbiamo vivere alla giornata, i ragionamenti sulla classifica li possiamo fare solo nelle ultime 7-8 partite - le parole di Gattuso -. Sappiamo che sono tutte partite importanti, noi dobbiamo giocare ogni partita con il rispetto degli avversari e poi vedremo dove si arriva. Io alleno una squadra che deve vivere alla giornata, è inutile stare lì a fare calcoli. Le difficoltà le sappiamo tutte, è importante non sbagliare a livello di atteggiamento e mentalità".

Futuro

"Il mio futuro? "Devi chiedere se fare un po' lo gitano e a me piace, io amo andare in giro e toccare con mano culture e mentalità completamente diverse. La mia crescita in questi anni viene anche da tutti i giri che ho fatto - ha concluso -. Noi italiani pensiamo di essere sempre i più bravi, ma non è assolutamente così. Se riesci a mettere qualcosa dentro di altre culture è importante. Sinceramente non penso se devo stare 2 o 3 anni, penso a oggi e mi sento a mio agio qua. Ho la sensazione di stare qui da dieci anni. Dopo la sconfitta col Mantova sembrava ci fosse un funerale e questo ambiente e questo legame mi piace, quando uno sta bene in un posto ci deve pensare più di una volta perché è difficile trovare posti dove si può lavorare così bene e spero di restare qui a lungo".