Prima di consegnare nelle mani del presidente dell'Inter Beppe Marotta il premio come Club dell'anno assegnato dal Gruppo Lombardo dei Giornalisti Sportivi, il presidente di CONI Lombardia Marco Riva ha elogiato così il club nerazzurro: "Cosa dire, l'Inter si è confermata la regina d'Italia; una società ben organizzata con giocatori straordinari e un allenatore che ha saputo emergere. All'inizio qualcuno ha avuto qualche dubbio ma non chi conosceva Cristian Chivu, chiaramente bisogna fare i complimenti alla squadra anche tecnica e dirigenziale dell'Inter. Marotta poi è un maestro, uno dei principali dirigenti sportivi italiani. Io sono legato da un'amicizia con lui perché con lui ho fatto la tesi ai tempi della Sampdoria, sappiamo tutti quanta dedizione e passione ci metta e i risultati sono questi. Complimenti all'Inter, speriamo che tutte le squadre lombarde facciano sempre meglio".