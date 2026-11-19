C'è un'Atalanta che prova a uscire da una crisi che, fino a un mese fa, sembrava davvero essere senza fine. Ma la Dea, almeno stando ai risultati, sembra essere un po' in crescita. Opta ricorda, nel reparto statistiche, che la squadra di Sarri è rimasta imbattuta in tre delle ultime 4 gare di campionato, con una vittoria e due pareggi. Dopo che aveva perso quattro delle cinque gare precedenti. Contro il Monza, inoltre, è arrivato il secondo clean sheet nel corso del campionato. Due gare filate senza subire reti mancano, in A, dallo scorso aprile.