C'è un'Atalanta che prova a uscire da una crisi che, fino a un mese fa, sembrava davvero essere senza fine. Ma la Dea, almeno stando ai risultati, sembra essere un po' in crescita. Opta ricorda, nel reparto statistiche, che la squadra di Sarri è rimasta imbattuta in tre delle ultime 4 gare di campionato, con una vittoria e due pareggi. Dopo che aveva perso quattro delle cinque gare precedenti. Contro il Monza, inoltre, è arrivato il secondo clean sheet nel corso del campionato. Due gare filate senza subire reti mancano, in A, dallo scorso aprile.
Sezione: L'avversario / Data: Gio 19 novembre 2026 alle 21:31 / Fonte: Opta - Eurosport
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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