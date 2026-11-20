Dopo l'accordo con Milan e Inter per i naming rights del nuovo stadio, Generali ha firmato un accordo di main partnership con Pallacanestro Trieste che consentirà di accompagnare la società nello sviluppo del proprio progetto sportivo in Serie A.

"Come main partner, il brand Generali sarà apposto sulla divisa dei giocatori a partire dal prossimo match in casa, il 21 novembre, contro Reggio Emilia. Il palasport di Valmaura, casa della Pallacanestro Trieste, diventerà la “Generali Arena”. Inoltre, il brand di Generali apparirà sul parquet del campo di gioco e su tutti i supporti di comunicazione e marketing della squadra. L’accordo di sponsorship ha un profilo pluriennale e prevede un impegno per la stagione in corso e l’opzione per le due successive", si legge nella nota ufficiale del club.

“Siamo orgogliosi di affiancare Pallacanestro Trieste, una realtà storica che rappresenta al meglio la passione sportiva di Trieste, la nostra città, profondamente legata alla cultura della pallacanestro e che, nel corso degli anni, ha contribuito a far crescere talenti capaci di lasciare un segno anche nella storia della Nazionale italiana. Per Generali, lo sport è molto più di una competizione: è uno strumento di benessere, inclusione e crescita, capace di migliorare la vita delle persone e rafforzare il senso di appartenenza nelle comunità. Crediamo che lo sport abbia il potere di unire le persone, creare legami duraturi e generare valore, soprattutto per le nuove generazioni e per i territori che lo vivono ogni giorno”, il commento di Emma Ursich, Group Head of Corporate Identity di Generali.

"Pallacanestro Trieste ha trovato in Generali il partner perfetto con cui raggiungere grandi obiettivi per il club e i suoi tifosi - ha aggiunto il General Manager di Pallacanestro Trieste, Michael Arcieri -. Fin da quando sono arrivato a Trieste, quattro anni fa, ho lavorato con tutto lo staff per costruire una cultura che si fonda non solo sui risultati ottenuti in campo ma anche sulla divulgazione dei principi di inclusione e condivisione propri dello sport. Non sapevamo quanto tempo ci sarebbe voluto, ma sapevamo che questo modo di rappresentare il basket a Trieste sarebbe stata la via migliore per creare una comunità di aziende, istituzioni e realtà pronte a sviluppare con noi un piano più stabile, sostenibile e duraturo per il nostro Club. La partnership che presentiamo oggi evidenzia il lavoro fatto fino a qui, e siamo grati a Generali per aver riconosciuto il nostro impegno, entusiasmo e amore per questa città. Spesso in questi ultimi mesi mi avete sentito dire che la chiave per un futuro più sostenibile del nostro basket stava nel trovare il sostegno di imprese del territorio: la presenza di Generali al nostro fianco è la miglior risposta che potessimo ottenere, un supporto e uno straordinario segno di fiducia nel nostro team, nei nostri tifosi e nel nostro progetto da parte di una realtà che ha le sue fondamenta a Trieste e una visione internazionale e innovativa. Promettiamo di lavorare instancabilmente per onorare questo sostegno e rendere orgoglioso ognuno dei nostri fan”.