Lionello Manfredonia, ex centrocampista, rientra nella ristretta cerchia dei calciatori che hanno vestito le maglie sia di Roma sia di Lazio. E visto l'ottimo momento delle due squadre capitoline, con i biancocelesti in vetta e i giallorossi terzi a un tiro di schioppo, la Gazzetta dello Sport ha voluto interpellarlo sulla sttretta attualità. "A sorprendermi di più è stata la Lazio. Nessuno si aspettava di vederla così in alto. In estate non ero tra i più pessimisti, ma sinceramente non immaginavo una crescita così rapida. La Roma è al secondo anno del progetto Gasperini. Dopo il terzo posto della scorsa stagione era lecito aspettarsi un ulteriore passo avanti ed è quello che sta succedendo. Non era scontato, quindi va dato grande merito a Gasperini".

Pari livello

Proprio i giallorossi, secondo Manfredonia, sono i più accreditati a contendere lo Scudetto all'Inter: “Io credo che la Roma sia l’unica squadra che possa davvero contendere lo scudetto all’Inter. Anzi, la considero sullo stesso livello dei nerazzurri. Penso che il titolo si deciderà tra queste due squadre. La Lazio sta facendo molto bene, ma non credo abbia la forza per restare in lotta fino alla fine. Può però qualificarsi per la Champions League, che sarebbe comunque un risultato straordinario".