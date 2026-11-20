Attraverso la pagina Instagram della propria fanzine ufficiale, la Curva Nord laziale ha annunciato quella che sarà la collocazione dei tifosi biancocelesti più caldi in vista della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter del prossimo 22 dicembre: "In occasione della finale di supercoppa italiana Inter-Lazio che si terrà il 22 dicembre a Milano, il cuore della tifoseria biancoceleste occuperà il primo anello blu. Vogliamo vivere e far rivivere a tutti un esodo di massa stile anni '90, attaccati al campo e vicini a questa squadra che se lo merita".