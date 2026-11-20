Gennaro Gattuso ha ricevuto garanzie precise da alcuni dei giocatori più rappresentativi della rosa rispetto a una loro permanenza fino al termine della stagione. Secondo quanto svelato da Il Messaggero, nelle ultime settimane, Ringhio ha avuto dei colloqui con Gustav Isaksen, Kenneth Taylor e Oliver Provstgaard, i tre uomini mercato biancocelesti, per capirne le intenzioni a medio termine, visto che la sessione invernale è ormai alle porte, ricevendo una risposta univoca: non ci sarà nessuna fuga dalla Capitale.

Isaksen, corteggiato dal Brentford, ha già detto pubblicamente di voler restare, mentre Taylor ha promesso al suo allenatore che non si muoverà, nonostante le lusinghe di Brentford, Bournemouth e Juve. Il medesimo discorso vale anche per Provstgaard, su cui si sono posati gli occhi della Premier e dell'Inter, con tanto di stima di Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu. Per ora, restano tutti a Formello.