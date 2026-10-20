Ad accompagnare Arda Turan nella conferenza stampa della vigilia della partita contro l'Inter in casa Shakhtar Donetsk è il difensore Valeriy Bondar che parla così della sfida di San Siro: "Domani vedremo un'Inter motivata, perché non avendo fatto ancora punti sarà forte sul campo. Noi cercheremo di rendere il nostro popolo contento del risultato. Nel nostro paese c'è in corso una guerra, per 90 minuti la gente può diventare felice. Sentiamo il loro supporto. Ma siamo consapevoli che domani giocheranno in casa e saranno forti".

Sarà uno Shakhtar offensivo?

"L'Inter domani sarà motivata per mostrare ciò che sa fare in casa davanti ai suoi tifosi. Siamo pronti a dare il 200%, vogliamo rendere felice la nostra gente".

Qual è il contributo di Turan?

"È un allenatore giovane con grande esperienza come calciatore e allenatore. Condivide con noi la sua esperienza e tutto quello che ha incontrato sul campo da calcio. Siamo felici di averlo con noi, perché anche se siamo stanchi ci dà l'energia per spingerci avanti. Ci aiuta molto, si è dimostrata una persona molto capace. E' molto utile per noi".