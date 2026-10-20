Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakthar, Cristian Chivu ha parlato anche ai microfoni di Inter Tv: "Come sta la squadra? Si vedrà domani, ha avuto un giorno in più di riposo, è consapevole dei risultati in Champions. Vogliamo ribaltare e tornare a vincere".

Quanto è importante mantenere la propria impronta e identità?
"Io non faccio ossessioni per determinate cose, vanno rispettato i principi e va ritrovato l'equilibrio in certi momenti. Non si può andare sempre a fare determinate cose, ho un gruppo di ragazzi maturi e intelligenti, con una certa esperienza nel calcio. Prima o poi sbucherà fuori quello che fin qui non ha funzionato".

Sezione: Focus / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 15:33
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.