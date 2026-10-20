"La partita contro lo Shakhtar non è importante, è fondamentale". Parole e musica di Alessandro Bastoni, intervistato da Inter TV, alla vigilia della sfida di San Siro in cui i nerazzurri sono chiamati a fare bottino pieno dopo aver raccolto zero punti nelle prime due giornate della League Phase di Champions. 

"Fare zero punti o uno dopo tre giornate comprometterebbe sicuramente il nostro cammino e l'obiettivo, che è quello di entrare nelle prime otto. Domani serve assolutamente una vittoria  - ha aggiunto il difensore -. Sappiamo che la nostra rosa è profonda, abbiamo giocatori forti che possono giocare in qualsiasi momento. La speranza è di non andare sotto, una costante in questa stagione. Dovremo limitare gli errori perché in Champions è diverso". 

Sezione: Focus / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 15:48
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.