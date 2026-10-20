Vigilia di Champions League per l'Inter, impegnata nella giornata di domani in casa contro lo Shakhtar Donetsk. Una partita che i nerazzurri affronteranno con qualche cambio di formazione deciso da Cristian Chivu, anche se le scelte definitive devono ancora arrivare.

"Domani nello scacchiere di Chivu non mancheranno alcune novità rispetto all’undici sceso in campo dal primo minuto al Dall’Ara sabato scorso - si legge sul Corriere dello Sport -. A partire dal portiere, con Provedel che potrebbe scalzare Pepo Martinez per l’occasione e fare finalmente il suo debutto ufficiale in maglia nerazzurra. Sono praticamente scontati invece i rientri di Diouf e Calhanoglu, al posto di Luis Henrique e Zielinski, anche se il polacco rimane in corsa per una maglia da interno sinistro. Sulla corsia mancina Carlos Augusto potrebbe trovare spazio, più probabilmente al posto di Dimarco che di Bastoni. La decisione finale, anche sui ballottaggi in mezzo al campo e in attacco, arriverà soltanto domani".