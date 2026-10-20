Domani sarà la prima volta a San Siro per tanti giocatori dello Shakhtar, compreso Alisson Santana, esterno offensivo brasiliano classe 2005, che arriva sul palcoscenico della Scala del Calcio con l'obiettivo di stupire anche contro l'Inter dopo aver vinto il premio di MVP nella partita vinta dagli ucraini a spese dell'AEK Atene. "Non vedo l'ora, spero che potremo fare il nostro calcio anche a San Siro - ha raccontato a Tuttomercatoweb.com -. Non temo nessun giocatore. Credo che, grazie alle mie qualità e al mio talento, potrò mettere in difficoltà qualsiasi difensore. Lavorerò per far si che sia una serata positiva e fortunata. Giocherò come so fare, restando fedele al mio stile. Vedremo. Bastoni? Lo rispetto molto, lo conosco, ma giocherò la mia partita cercando di vincere i duelli contro di lui".

Nei nerazzurri non ci sarà Lautaro, un'assenza che non fa piacere ad Alisson: "Il suo stile mi piace molto, lo avrei voluto in campo per poterlo vedere all'opera dal vivo. Non conosco altri calciatori capaci di creare pericoli simili, ma si tratta dell'Inter: non possiamo sottovalutarli. Dobbiamo scendere in campo con la stessa sicurezza di sempre, affrontandola come una partita qualunque, a prescindere da chi giochi o da quale sia l'avversario".