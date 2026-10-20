Dopo la sconfitta interna a sorpresa contro il Brugge nell'ultima giornata, l'Inter ha una nuova chance a San Siro, domani alle 21.00, per smuovere lo zero in classifica in Champions League. L'avversario è lo Shakhtar Donetsk, mai vincente con i nerazzurri nei sette precedenti (quattro pareggi e tre vittorie) nella massima competizione europea. I nerazzurri hanno però perso tutte le ultime quattro partite europee considerando anche la doppia sconfitta contro il Bodo Glimt ai sedicesimi della scorsa edizione. Una striscia negativa destinata a terminare secondo i bookmaker: il colpo interno, riporta Agipronews, paga infatti 1,19 su Snai e 1,21 su William Hill, con il pareggio (come a dicembre 2020) a 7,50 e il segno «2» a 14,00 volte la posta. Gli ucraini non hanno mai segnato contro i nerazzurri, ma il Goal è in vantaggio, a 1,72, sul NoGoal, indicato a 2,00. Fra i risultati esatti in “pole”, in lavagna, il bis del 2-0 (9,00) dell'ultimo scontro diretto di novembre 2021. Se ripetere lo 0-0 dell'ultimo segno «X» è fissato a 33,00, si sale a 36,00 per un inedito 0-1.

Bonny, a 2,14 il terzo goal consecutivo

Nelle quote goal comanda, a 1,75, Marcus Thuram, a caccia della prima rete europea stagionale. Con Lautaro Martinez infortunato è ballottaggio fra Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny per una maglia da titolare: l'acuto dell'attaccante della Nazionale si gioca a 1,83 mentre è proposta a 2,14 la marcatura dell'ivoriano, a segno due volte consecutive contro Brugge e Bologna. Offerto invece a 6,00 il tris di Gleiker Mendoza che ha già colpito due volte nel pareggio contro il Psv Eindhoven (1-1) e nel 3-1 contro l'Aek Atene.