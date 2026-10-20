Domani sera al Meazza l'Inter tornerà a respirare l'aria della Champions League, che finora non è stata proprio pulitissima. Contro lo Shakhtar Donetsk non c'è alternativa alla vittoria se si vuole continuare a sperare nella Top 8, già oggi obiettivo tutt'altro che semplice. Come al solito, la squadra è scesa in campo al Training Centre in Appiano Gentile per svolgere la seduta pre-partita. Assenti gli infortunati Curtis Jones, John Stones, Lautaro Martinez e Benjamin Pavard. Tre i giovani aggregati alla prima squadra, in attesa di capire se saranno convocati per domani sera: Mattia Mosconi, Leonardo Bovio e Francesco Stante. Prima della seduta, il VP Javier Zanetti è andato da Cristian Chivu e dal suo staff per un rapido saluto.

A seguire le immagini realizzate da Simone Togna.