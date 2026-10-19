Il riassunto del week-end calcistico fatto nel corso della puntata di 'Viva el Futbol' si è chiuso con un'analisi sull'Inter. Partendo dal successo dei nerazzurri a Bologna, l'ennesimo conquistato in rimonta, Lele Adani ha spiegato perché i punti di forza dei campioni d'Italia vanno a braccetto anche con i difetti più evidenti: "Gli errori dell'Inter sono gli errori di una squadra che è in controllo anche quando va in svantaggio - il suo punto di vista -. A Bologna, sono stati 5-6 grossolani e potevano costare 3-4 gol. Poi ci sono da sottolineare i gol fatti, e i tre di sabato sono capolavori di una squadra nettamente superiore, e che è consapevole di esserlo. L'Inter, in Italia, si fa bastare ciò le è sufficiente per vincere. Magari faccio una pressione un po' più svogliata, rallento su un rimpallo in area... Guardate Luis Henrique e Bisseck sull'1-0 dei rossoblu. L'Inter si sente troppo più forte quando ha il pallone, è lì che dà il meglio di sé. Sconfessando la teoria del corto muso, l'Inter è cresciuta smentendo la Serie A di cui fa parte. Fa una cosa anti-storica, fa le cose belle con la palla. Sull'azione del gol di Thuram, ad esempio, Bastoni tocca la palla tre volte".