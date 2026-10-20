Nella sua analisi sul calcio italiano attraverso le colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò affronta anche il tema Inter nella sua versione europea, finora povera di soddisfazioni: "L’Inter in Champions dev’essere 'hungry e foolish' per competere al massimo livello, ma per battere lo Shakhtar può permettersi anche una versione più equilibrata di se stessa, visto che a oggi il suo problema è questo. I tre punti sono indispensabili, ma le rimonte — al di là delle circostanze — segnalano una squadra capace di convivere con l’ansia".

Sezione: Rassegna / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 10:34
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.