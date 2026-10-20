Aumenta la pressione su Gianni Infantino da parte della UEFA. Ormai da diverse settimane nel mirino della confederazione europea, ora la massima autorità del calcio nel Vecchio Continente rivolge direttamente alla FIFA, ente di cui Infantino è presidente. La UEFA ha chiesto infatti risposta a 42 "domande dettagliate", secondo quanto riporta Sky Sports UK, riguardo l'operato del dirigente svizzero.

Sempre secondo quanto è stata in grado di raccogliere l'emittente d'oltremanica, la lettera sarebbe stata scritta dal segretario UEFA Theodore Theodoridis. Tra le 42 domande, 10 riguardavano possibili conflitti d'interesse. La FIFA avrebbe ora due settimane per rispondere alle preoccupazioni della UEFA. Soltanto settimana scorsa, in un meeting che vedeva presenti entrambe le parti, Infantino aveva riconosciuto alcune falle nel proprio operato, ma, sempre secondo l'ente governato da Ceferin, non erano state date sufficienti rassicurazioni. Rassicurazioni che, quindi, sono state chieste in queste ore.