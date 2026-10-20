L'osservatore Marco Palma, intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb, ha parlato di Kaua Elias, attaccante brasiliano classe 2006 dello Shakhtar Donetsk che domani affronterà l'Inter in Champions League a San Siro.

"Centravanti cresciuto nelle giovanili del Palmeirais, dove ha sempre messo in mostra un forte fiuto del goal. Grande opportunista in area di rigore, bravissimo nella corsa palla al piede, ottimo nello scambio del pallone con i compagni. Grande spirito di sacrificio è sempre pronto a inserirsi e a battagliare con le difese avversarie - si legge nell'analisi -. Dopo aver raggiunto la prima squadra e disputato un ottima stagione, è passato allo Shakhtar Donetsk che per assicurarsi le prestazioni del ragazzo ha sborsato ben 17 milioni. Nel primo anno in Ucraina ha realizzato 11 gol e distribuito 7 assist, numeri che hanno certificato le sue qualità. Somiglianza: Igor Jesus (Nottingham Forest). Valore di mercato: 20 milioni".