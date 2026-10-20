Riscattato dal Venezia dopo la retrocessione in Serie B del 2025, Filip Stankovic non è più da tempo un tesserato dell'Inter. I veneti lo hanno riscattato allora per 2 milioni e lui da vice-Joronen è diventato titolare, dimostrando nei numeri di essere più forte della concorrenza (16 gol subiti in 23 gare contro i 36 in 22 della coppia Joronen-Radu). L'anno scoso 16 clean sheets, di nuovo tra i migliori.

Nonostante alcune imprecisioni ad inizio campionato, ora è tornato alla grande, mettendosi in luce contro il Napoli. L'Inter non ha opzionei di recompra, ma una percentuale del 50% sull futura rivednita. "Oggi a Milano sono in corso valutazioni per il ruolo di portiere, Martinez è sotto esame, ma se dovesse essere cambiato a fine stagione, quasi certamente il presidente Marotta punterebbe su un big di grande affidabilità. Il primo dei fratelli Stankovic, 25 anni a febbraio, però, potrebbe essere un investimento. l'Inter lo segue per capire se riportarlo sotto la propria ala, magari per prestarlo di nuovo e rinviare una decisione definitiva sul suo futuro all'estate 2028, quando po trebbe tornare per fare il vice, o chissà, magari qualcosa di più".