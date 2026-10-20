Il Corriere dello Sport sottolinea oggi l'importanza del lavoro svolto dai giocatori facenti parte (in teoria) delle seconde linee, con due nomi su tutti al momento alla ribalta: Ange-Yoan Bonny e Carlos Augusto.

"Se la macchina del gol dell’Inter ha una affidabilità così elevata è anche perché ha un serbatoio enorme da cui attingere - riporta il quotidiano -. Sulle 25 reti messe a segno dai nerazzurri in nove gare, tra due competizioni, ben nove portano la firma di chi - almeno sulla carta - non è un titolare nello scacchiere di Cristian Chivu. In questo senso, spicca ancor di più il rendimento di pedine come Carlos Augusto e Ange-Yoan Bonny, veri e propri uomini della provvidenza in casa nerazzurra in questo primo scorcio di stagione. Dai due sono arrivati finora sei gol, equamente distribuiti".