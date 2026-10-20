Giornata di vigilia per l'Inter che domani sera alle 21 affronterà lo Shakhtar Donetsk a San Siro in Champions League. I nerazzurri vanno a caccia dei primi punti in Coppa di questa stagione, lo faranno con una formazione rivista rispetto al campionato. Secondo La Gazzetta dello Sport, è arrivata l'ora dell'esordio stagionale dal 1' di Ange-Yoan Bonny, al posto di Pio Esposito, con la conferma di Marcus Thuram.

A centrocampo, invece, toccherà a Hakan Calhanoglu riprendere in mano la regia, dopo la panchina col Bologna (è entrato nel secondo tempo). Al suo fianco Barella e uno tra Zielinski e Mkhitaryan, con le quotazioni dell'armeno in forte salita. A destra Diouf e a sinistra Carlos Augusto pronto a togliere il posto a Dimarco. E il portiere? Solo all'ultimo Chivu deciderà se lanciare Provedel o affidarsi nuovamente a Josep Martinez.