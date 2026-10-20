Dopo le difficoltà in Champions League, l’Inter di Cristian Chivu è chiamata a dare un segnale contro lo Shakhtar Donetsk. L’allenatore nerazzurro, rivela la Gazzetta dello Sport, non sembra intenzionato a rinunciare al proprio calcio offensivo, nonostante la necessità di ritrovare risultati e certezze. Sono attese diverse rotazioni rispetto alla gara vinta a Bologna, ma l’obiettivo resta lo stesso: imporre il proprio gioco e conquistare punti preziosi per raddrizzare il percorso europeo. Una vittoria sarebbe importante anche per le ambizioni della società, che punta a riportare la squadra ai vertici continentali e, soprattutto, ai ricavi garantiti da un lungo percorso europeo.

Occasione Bonny

In attacco, con Lautaro Martinez indisponibile e Marcus Thuram pronto a guidare il reparto, dovrebbe toccare ad Ange-Yoan Bonny partire titolare per la prima volta in stagione. L’attaccante ha saputo sfruttare al meglio i minuti concessigli finora: tre gol in appena 171 minuti, con una rete ogni 57 minuti. Le sue caratteristiche garantiscono velocità, mobilità e profondità, offrendo un’alternativa diversa rispetto a Pio Esposito, più strutturato e abile nel gioco spalle alla porta.

Calhanoglu per l'equilibrio

Il ritorno di Hakan Calhanoglu è un altro elemento centrale nei piani di Chivu. La gara di Bologna ha evidenziato quanto il centrocampista turco sia importante per dare ordine alla manovra nerazzurra. Al suo fianco sono attesi Nicolò Barella e uno tra Piotr Zielinski e Henrikh Mkhitaryan, mentre sulle fasce Diouf potrebbe prendere il posto di Luis Henrique e Carlos Augusto insidiare Dimarco, reduce da prestazioni meno brillanti rispetto al compagno brasiliano. Resta da sciogliere anche il dubbio in porta, con Josep Martinez e Ivan Provedel in corsa per una maglia da titolare. Contro una squadra guidata da Arda Turan, vecchia conoscenza di Calhanoglu ai tempi della nazionale turca, l’Inter si gioca molto più di una semplice partita: è l’occasione per dimostrare che le difficoltà europee possono essere superate e che il progetto è competitivo anche fuori dai confini italiani.