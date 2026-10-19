L'Inter di Bologna si è meritata il 'più' di Nicola Ventola che, però, non ha mancato di fare un appunto ai campioni d'Italia per gli zero punti raccolti nelle prime due giornata di Champions: "I gol presi finora dai nerazzurri sono tutti la conseguenza di errori individuali, non di squadra - ha detto l'ex attaccante a 'Viva El Futbol' -. A Bologna, ha perso la palla Luis Henrique e poi Pobega fa un gran gol. La mia preoccupazione è che in Champions l'approccio sbagliato lo paghi; se vai sotto, non la recuperi più. Il Brugge mi ha impressionato settimana scorsa, andava a mille all'ora. Questo è un problema da risolvere per Chivu. In Italia, l'Inter è ancora la più forte a livello di rosa, ma non può partire così ogni partita. Se vuole essere protagonista anche in Europa, deve cominciare a non fare determinati errori in campionato".