Rafael Benitez si mostra ottimista riguardo al futuro delle italiane in Champions League. "Nulla è perduto e penso lo sappiano meglio di me chi ha avuto modo di essere uomo di calcio come Chivu, Allegri, Fabregas e Gasperini. Sono loro le prime certezze delle italiane, perché ognuno ha un proprio vissuto da poter raccontare. Certo, Inter e Napoli hanno zero punti; certo, la Roma avrà la ferita aperta per il rocambolesco 4-3 con il Real Madrid; e anche il Como si può portare appresso qualcosa della sconfitta in Olanda. Ma questo è il passato".

*La vittoria di Bologna ha fatto bene al morale e ha permesso di esaltare alcuni ragazzi che in genere hanno meno vetrina: i gol di Carlos Augusto, quello di Bonny ricordano l'importanza di avere un organico imponente, già ricco ad esempio di Thuram, tanto per parlare di chi ha segnato. Ecco perché l'assenza di Lautaro, non uno qualsiasi, può essere affrontata con serenità".