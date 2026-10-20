Arda Turan, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha presentato la partita di domani sera contro l'Inter in Champions League in conferenza stampa a San Siro partendo dagli avversari: "È vero che l'Inter ha zero punti ma potevano sempre vincere. Possono fare di tutto, dobbiamo stare molto attenti. Nei nostri momenti migliori dovremo gestire, siamo molto emozionati ma non ci tireremo indietro. Comunque vada dobbiamo fare la prestazione giusta".

Sul suo connazionale Calhanoglu.

"La sua avventura è una fonte d'ispirazione. Gli voglio bene come un fratello, gli mostro il mio rispetto".

Dicono che l'Inter sia favorita domani, come vi fa stare?

"Non ho una risposta".

Cosa significherebbe vincere qui?

"Questo è un tempio del calcio, e essere qui è una sensazione diversa. Come dico sempre noi stiamo competendo come calciatori ma stiamo lottando per un paese. Stiamo inseguendo il nostro sogno, non un obiettivo. E' quasi impossibile passare, ma se dovessimo vincere ci avvicineremmo al sogno".

Qual è l'avversario più difficile da affrontare? Il PSG, il Barcellona o l'Inter?

"Uno deve rispettare l'Inter, non possiamo parlare di una squadra diversa dal PSG o dal Barcellona. Sono i migliori in Serie A. Hanno vinto tante partite e in questi ultimi anni hanno fatto tante cose importanti. Quando affronti una squadra di questo genere devi essere preparato".