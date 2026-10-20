Prima di accomodarsi nella sala stampa della Pinetina, per la classica conferenza della vigilia, Cristian Chivu si è soffermato con Sky Sport per anticipare i temi di Inter-Shakhtar: "Mi aspetto una gara di Champions, difficile come sempre, contro avversari evoluti che hanno ambizione. Loro vengono a San Siro per essere protagonisti, e in più non hanno niente da perdere. Sappiamo che non sarà semplice, come sempre. Dovremo avere l'atteggiamento giusto per portarla a casa".

Dopo il ko col Brugge aveva detto che avrebbe cambiato qualcosa.

"Parlavo di me stesso, del modo di approcciarmi ai ragazzi, del fatto di spiegare meglio alcune cose. Mi prendo sempre le responsabilità di quello che posso migliorare, sono molto preoccupato di quello. Sono molto preoccupato di come trovare la chiave giusta, mi riferivo a quello".

Le piacerebbe una vittoria brutta domani?

"Io voglio che i miei siano consapevoli dell'importanza della partita. Come me si devono prendere la responsabilità senza perdere di vista il gioco. Voglio che i miei si divertano anche nelle avversità. Così facendo è più facile portare a casa la vittoria".