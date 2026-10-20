Non è passata inosservata la presenza in tribuna di Dario Baccin durante Monza-Cagliari. Il direttore sportivo nerazzurro, secondo Tuttosport, ha voluto seguire da vicino uno dei giocatori accostati al club di Via della Liberazione più di recente, ovvero Alessandro Romano.

"Era già accaduto in occasione della trasferta dei sardi a Bergamo contro l’Atalanta, è successo ancora ieri e questa volta si è mosso in prima persona Dario Baccin, nuovo ds dei nerazzurri, presente sulle tribune del Brianteo curiosamente insieme proprio a Piero Ausilio. Su Romano è forte l'interesse di diversi club, su tutti, oltre all'Inter, la Juventus. Baccin nell'occasione ha seguito anche le prova del compagno di Romano, il 19enne attaccante senegalese Paul Mendy e sopratutto del sempre più sorprendente centravanti del Monza (e dell'Under 21 portoghese), Gustavo Varela, autore di una doppietta e già a quota 6 gol in Serie A".