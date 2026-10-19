"L'Inter in campionato gioca con le infradito". Lo ha detto Antonio Cassano, nel consueto appuntamento del lunedì con 'Viva el Futbol'. "E' troppo più forte delle altre, e di gran lunga - ha aggiunto FantAntonio -. Il campionato mi annoia, non mi emoziona all'infuori di Inter, Roma e Como. Altrimenti preferisco vedere il padel, Anche Amorim mi sta dando qualcosa. L'Inter è troppo più forte, e calcolate che sta giocando con un giocatore in meno che è Dimarco. Non so cosa gli stia succedendo dopo una stagione giocata al di sopra delle sue possibilità. Eppure, i nerazzurri vincono a Bologna senza il giocatore migliore, Lautaro. Su un campo complicato, contro una squadra che poteva farte 2-3 gol".
Sezione: Focus / Data: Lun 19 ottobre 2026 alle 23:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Altre notizie - Focus
Altre notizie
Martedì 20 ott
Lunedì 19 ott
- 23:55 Ventola: "Inter, in Champions c'è un problema da risolvere. E deve cominciare a non sbagliare in campionato"
- 23:50 Cassano: "L'Inter gioca il campionato in infradito. Dimarco? Non so cosa gli stia succedendo"
- 23:25 Adani: "L'Inter fa una cosa anti-storica per la Serie A, ecco perché"
- 23:20 Abiuso ricorda la semifinale Primavera: "Chivu 'ribaltò' lo spogliatoio all'intervallo"
- 23:05 Lazio, Frattesi si gode il primato condiviso con l'Inter e scherza: "-21"
- 22:50 videoTre gol e terza vittoria in fila per l'Inter Women contro il Parma: gli highlights
- 22:37 Serie A, il Parma stecca anche col Torino: finisce 3-0 come a San Siro
- 22:21 Simeone come Zielinski e Politano: sempre in gol in ciascuna delle ultime 11 stagioni di Serie A
- 22:07 Serie A Women, gli orari dalla 7a alla 9a giornata: quando gioca l'Inter
- 21:53 Cassano: "Alla Roma mancano 7-8 giocatori per essere al livello dell'Inter"
- 21:39 Repubblica - Urla e giorno libero: Chivu verso la Champions pensando al turnover
- 21:25 Dall'Argentina - Icardi ancora senza squadra: lo cercano nove club
- 21:10 Inaugurata una nuova Inter Academy a Malta alla presenza di Ranocchia
- 20:55 Napoli, arriva il Bodo. Il CEO Thomassen: "Le italiane ci temono? Non penso, ma..."
- 20:41 Milevskyi: "Shakhtar non spacciato a Milano, l'Inter subisce troppi gol"
- 20:27 Monza champagne contro il Cagliari: i brianzoli vincono 4-0
- 20:12 Inter, approccio da non fallire: lo Shakhtar segna molto spesso nei primi tempi
- 19:57 Operazione riscatto in Champions per l'Inter: c'è un record negativo da cancellare
- 19:43 UFFICIALE - Damien Comolli nuovo presidente e ad del Pisa
- 19:28 De Vrij, nuova vita in Grecia: ieri il primo gol con il Panathinaikos
- 19:15 Contatto Thuram-Darmian, Doveri: "Non ti ha fatto niente, vai". E Tikus...
- 19:05 Foto FcIN - Inter, Dario Baccin in tribuna al Brianteo per Monza-Cagliari
- 19:00 Rivivi la diretta! Dal BOLOGNA allo SHAKHTAR, vietato fallire in CHAMPIONS. POLEMICHE VAR: funziona o no?
- 18:44 Qui Fiorentina - Oggi lavoro di scarico, domani prima seduta per l'Inter
- 18:31 Inter-Shakhtar - Biglietti, light show e non solo: tutte le info per i tifosi
- 18:16 Bazzani: "L'Inter in classifica è dove tutti immaginiamo stia"
- 18:02 Capocannoniere, Lautaro perde quota in lavagna. Irrompe Raimondo
- 17:49 Baldini: "Il problema del calcio non sono i giovani, ma i dirigenti"
- 17:35 Orsolini, Doveri e Piccinini: ovvero quando certi spauracchi fanno solo rima e non somma algebrica
- 17:22 fcinShakhtar partito stamattina dall'Ucraina. Non ci sarà il pranzo UEFA
- 17:08 Inter in cerca di riscatto in Champions: quote favorevoli con lo Shakhtar
- 16:54 Husjev: "Per lo Shakhtar più facile fare punti con Fenerbahçe e Slovan"
- 16:40 Italia-Francia per rompere il tabù San Siro: già venduti 28mila biglietti
- 16:30 Parma Femminile, Tomaselli: "Sapevamo che sarebbe stata difficile"
- 16:20 I qatarioti nell'Inter, Tronchetti Provera: "Marotta è la garanzia del club"
- 16:10 Tronchetti Provera: "Chivu un grande allenatore. Se Conte va alla Juve..."
- 15:57 Cambiaghi torna al gol con l'Inter Women: "Ho lavorato tanto per questo"
- 15:44 Noia? Macché: 57 gol nelle ultime 15 partite di Champions dell'Inter
- 15:29 Inter-Shakhtar Donetsk a Osmers, un 'quasi-debuttante' in Champions
- 15:14 Inter-Shakhtar è esclusiva Prime Video: Julio Cesar tra gli opinionisti
- 15:00 Premio Scopigno, Chivu miglior allenatore di Serie A con Fabregas
- 14:47 Paganin: "Bologna sulla strada giusta, ci sta di perdere con la più forte"
- 14:33 Quote Scudetto, ancora testa a testa Inter-Roma. Decolla la Lazio
- 14:18 Bugeja, un gol per un record: "Sono felice, ora testa alla prossima gara"
- 14:04 Inter-Shakhtar Donetsk, il Prefetto dispone divieto di vendita alcolici
- 13:49 Mercoledì Inter-Shakhtar anche in Youth League: arbitra il polacco Kos
- 13:35 Champions, tocca a Provedel tra i pali. Ma ci saranno altre novità nell'undici
- 13:20 Ravanelli: "Esposito-Kean gran coppia per l'Italia. Champions? Un caso i quattro ko: Inter e Roma..."
- 13:05 Malagò: "La débacle in Champions? Credo che il nostro calcio valga di più"
- 12:52 CdS - Di Gregorio torna in Italia? Ci pensa il Bologna per gennaio
- 12:38 Corsera - Inter, meglio partire forte che vivere di rimonte
- 12:24 QS - Paura al Dall'Ara: un faro si stacca dalle travi durante Bologna-Inter, nessun ferito
- 12:11 Contatto Darmian-Thuram, ecco cosa pensa Orsato della decisione finale
- 12:00 videoIl RISULTATO FINALE non deve cancellare gli ERRORI ARBITRALI
- 11:56 La Repubblica - VAR, manca uniformità e i club non hanno un referente
- 11:48 Spence: "Grande gioia il giorno della firma. Speriamo di ripetere la scorsa stagione"
- 11:43 Viviano: "Doveri? Nessuna decisione di campo, quello su Thuram è rigore"
- 11:30 Bergomi: "Il calcio dell'Inter è cambiato. Acerbi e De Vrij non sono stati sostituiti"
- 11:16 Corsera - Bonny si sblocca: l'Inter ha bisogno anche di lui
- 11:02 Adani: "Inter, troppa rilassatezza: in A non paghi, poi ne prendi quattro dal Bruges"
- 10:48 TS - Inter-Shakhtar, un solo dubbio in formazione: dai minutaggi indicazioni per l'undici
- 10:40 Mercoledì c'è Inter-Shakhtar Donetsk: tutti gli appuntamenti in agenda
- 10:34 Inter-Shakhtar Donetsk affidata a una squadra arbitrale tedesca
- 10:20 Cesari: "Thuram, giallo a Bologna inesistente: e se fosse stato diffidato?"
- 10:06 Carlos Augusto: "Siamo l'Inter e vogliamo vincere in ogni torneo. Difficile? Sì, ma..."
- 09:52 TS - Thuram ad altezza Yamal, ora deve trascinare l'Inter in Europa
- 09:38 CdS - Inter, Chivu ha scongiurato una sindrome: due indicazioni dall'avvio di stagione
- 09:24 CdS - Inter, torna Calhanoglu dal 1'. Al posto di chi gioca Carlos Augusto?
- 09:10 GdS - Errori in costruzione e svarioni individuali: Inter, urge equilibrio per la Champions