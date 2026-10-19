"L'Inter in campionato gioca con le infradito". Lo ha detto Antonio Cassano, nel consueto appuntamento del lunedì con 'Viva el Futbol'. "E' troppo più forte delle altre, e di gran lunga - ha aggiunto FantAntonio -. Il campionato mi annoia, non mi emoziona all'infuori di Inter, Roma e Como. Altrimenti preferisco vedere il padel, Anche Amorim mi sta dando qualcosa. L'Inter è troppo più forte, e calcolate che sta giocando con un giocatore in meno che è Dimarco. Non so cosa gli stia succedendo dopo una stagione giocata al di sopra delle sue possibilità. Eppure, i nerazzurri vincono a Bologna senza il giocatore migliore, Lautaro. Su un campo complicato, contro una squadra che poteva farte 2-3 gol".