La Fiorentina continua a cercare un equilibrio difensivo che, nonostante le numerose rotazioni, non è ancora riuscita a trovare. Come evidenzia La Nazione, con 17 gol subiti in sette giornate, una media di 2,43 a partita, la retroguardia viola è la più battuta della Serie A. Dalla gestione Fabio Grosso a quella di Paolo Vanoli, gli esperimenti non sono mancati: sei diverse combinazioni in sette gare, senza miglioramenti significativi. Un dato che evidenzia come il problema non riguardi soltanto i singoli interpreti, ma soprattutto le disattenzioni, le marcature perse e la discontinuità di concentrazione.
Ipotesi difesa a tre
Le alternative a disposizione del tecnico sono numerose, ma nemmeno i continui cambi hanno garantito la solidità necessaria. Anche Dragusin, finora sempre impiegato, potrebbe finire in discussione. Vanoli valuta inoltre la possibilità di passare a una difesa a tre, soluzione che potrebbe offrire maggiore copertura. La necessità più urgente, tuttavia, resta correggere le lacune collettive. Un compito particolarmente delicato in vista della sfida di domenica contro l’Inter, miglior attacco del campionato, che metterà ulteriormente alla prova le fragilità difensive viola.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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