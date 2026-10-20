Gli autori dei tre gol al Bologna sono stati anche i giocatori più votati dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro in merito alla partita del Dall'Ara. Nello specifico, il più votato è stato Carlos Augusto, seguito dai due francesi Ange Bonny e Marcus Thuram. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 0.96%

Bisseck 0.29%

Akanji 0.10%

Bastoni 0.38%

Luis Henrique 1.63%

Barella 2.77%

Zielinski 0.19%

Sucic 3.82%

Dimarco 0.10%

Thuram 10.71%

Esposito 0.48%

Bonny 24.86%

Diouf 1.05%

Carlos Augusto 48.66%

Mkhitaryan 3.73%

Calhanoglu 0.29%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 9 PARTITE:

LAUTARO 16 PT.

DIOUF 14 PT.

CARLOS AUGUSTO 12 PT.

BARELLA 10 PT.

ESPOSITO E SUCIC 5 PT.

BONNY, THURAM E BISSECK 4 PT.

CALHANOGLU 3 PT.

J. MARTINEZ 2 PT.

MKHITARYAN E ZIELINSKI 1 PT.