Gli autori dei tre gol al Bologna sono stati anche i giocatori più votati dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro in merito alla partita del Dall'Ara. Nello specifico, il più votato è stato Carlos Augusto, seguito dai due francesi Ange Bonny e Marcus Thuram. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 0.96%
Bisseck 0.29%
Akanji 0.10%
Bastoni 0.38%
Luis Henrique 1.63%
Barella 2.77%
Zielinski 0.19%
Sucic 3.82%
Dimarco 0.10%
Thuram 10.71%
Esposito 0.48%
Bonny 24.86%
Diouf 1.05%
Carlos Augusto 48.66%
Mkhitaryan 3.73%
Calhanoglu 0.29%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 9 PARTITE:

LAUTARO 16 PT.
DIOUF 14 PT.
CARLOS AUGUSTO 12 PT.
BARELLA 10 PT.
ESPOSITO E SUCIC 5 PT.
BONNY, THURAM E BISSECK 4 PT.
CALHANOGLU 3 PT.
J. MARTINEZ 2 PT.
MKHITARYAN E ZIELINSKI 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 15:02
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.