Due giorni d'anticipo per raggiungere Milano. Tra le difficoltà che si presentano dinanzi allo Shakhtar Donetsk per la guerra in Ucraina c'è soprattutto quella degli spostamenti. I ragazzi di Arda Turan, racconta La Gazzetta dello Sport, si alleneranno oggi pomeriggio al Meazza per la rifinitura, pronti per la sfida di domani con l'Inter.
Una squadra con anima brasiliana, come è sempre stata negli anni recenti, dal centrocampista Marlon al trequartista Isaque, ma da seguire c'è anche la punta venezuelana Mendoza, a segno due volte nelle prime due di Champions. Domani, intanto, niente pranzo Uefa: lo ha chiesto lo Shakhtar Donetsk, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vittime della guerra.
Sezione: Rassegna / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 09:10
Autore: Antonio Di Chiara
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Martedì 20 ott
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