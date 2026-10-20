Brutte notizie per il Como di Cesc Fabregas, che alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United, deve fare i conti con alcuni problemi fisici in vista dei prossimi impegni. A preoccupare maggiormente è la situazione di Jesus Rodriguez, per il quale si prospetta uno stop prolungato.

A confermarlo è stato lo stesso allenatore spagnolo, spiegando che l’attaccante si è infortunato durante l’ultimo allenamento. "Oggi ha fatto un tiro in porta a fine allenamento e si è fatto male. Non sembra un infortunio lieve, ma un po’ più grave". Parole che lasciano presagire tempi di recupero non brevi.

Non arrivano buone notizie nemmeno per Chalobah, che resterà ai box per circa due settimane e salterà quattro partite. Restano da valutare le condizioni di Kean, per il quale si proverà a capire se ci saranno i margini per un recupero già in vista di sabato. Diao, invece, tornerà a disposizione soltanto dopo la sosta.

Sul calendario dei lariani spicca soprattutto l'8 novembre, quando il Como affronterà l'Inter a San Siro nell'ultima partita prima della sosta per le nazionali.