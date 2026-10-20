La Fiorentina tornerà domani al Viola Park per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta contro l’Inter, in programma domenica alle 12:30 a San Siro. Tra le principali questioni da monitorare, sottolinea La Nazione, ci sono le condizioni di Arthur Atta e Luca Ranieri, entrambi indisponibili nell’ultima gara contro il Como. La seduta di scarico di ieri non ha fornito indicazioni decisive e il giorno di riposo concesso oggi da Paolo Vanoli ha rinviato ogni valutazione alla ripresa del lavoro.

Situazioni diverse

Per Ranieri prevale un cauto ottimismo: il difensore classe 1999 è alle prese con un problema al nervo del piede, causato da un pestone subito nella partita di Genova. Più delicata, invece, la situazione di Atta, che continua ad accusare fastidi ai muscoli addominali. Il centrocampista francese potrebbe proseguire con un programma personalizzato nei prossimi giorni, con il rischio che il rientro venga rimandato alle successive partite. Gli allenamenti di domani saranno quindi importanti per definire le possibilità di recupero dei due giocatori in vista della sfida contro i nerazzurri.