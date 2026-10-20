La Fiorentina tornerà domani al Viola Park per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta contro l’Inter, in programma domenica alle 12:30 a San Siro. Tra le principali questioni da monitorare, sottolinea La Nazione, ci sono le condizioni di Arthur Atta e Luca Ranieri, entrambi indisponibili nell’ultima gara contro il Como. La seduta di scarico di ieri non ha fornito indicazioni decisive e il giorno di riposo concesso oggi da Paolo Vanoli ha rinviato ogni valutazione alla ripresa del lavoro.
Situazioni diverse
Per Ranieri prevale un cauto ottimismo: il difensore classe 1999 è alle prese con un problema al nervo del piede, causato da un pestone subito nella partita di Genova. Più delicata, invece, la situazione di Atta, che continua ad accusare fastidi ai muscoli addominali. Il centrocampista francese potrebbe proseguire con un programma personalizzato nei prossimi giorni, con il rischio che il rientro venga rimandato alle successive partite. Gli allenamenti di domani saranno quindi importanti per definire le possibilità di recupero dei due giocatori in vista della sfida contro i nerazzurri.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 13:10 Como, Fabregas: "Mi pongo sempre una domanda: 'Come voglio perdere?'"
- 12:55 Ranking FIFA Femminile, comanda la Spagna. L'Italia scivola al 14esimo posto
- 12:41 videoTutti gli aggiornamenti da Appiano Gentile: allenamento e probabile formazione
- 12:27 Fiorentina, Ranieri e Atta a rischio Inter. Più ottimismo sul difensore
- 12:14 Champions, mercoledì Inter-Shakhtar Donetsk: dove vedere la partita
- 12:00 videoTorna la CHAMPIONS: CHIVU valuta alcune interessanti NOVITÀ
- 11:45 videoL'allenamento ad Appiano: soliti assenti, tre giovani aggregati
- 11:30 Srna: "Vorrei Barella e Calhanoglu allo Shakhtar. Inter favorita, rispettiamo molto Chivu"
- 11:16 La Nazione - Fiorentina, la difesa resta un rebus: ipotesi di cambio
- 11:02 TS - Filip Stankovic torna all'Inter? C'è una strategia a fine stagione, ma...
- 10:49 TS - Inter-Shakhtar, Mkhitaryan favorito per giocare dal 1': che lavoro durante la sosta
- 10:34 Condò: "Inter, per battere lo Shakhtar basta più equilibrio"
- 10:06 TS - Provedel, buone impressioni in estate ma ora c'è la partita. Anzi due
- 09:52 TS - Inter-Shakhtar, Chivu ancora con una formazione "senza mercato": il punto
- 09:38 CdS - Inter-Shakhtar, occasione per Provedel? Tutte gli altri ballottaggi
- 09:24 CdS - Inter, straordinari per Thuram. Esposito-Bonny dal 1'? Solo un (brutto) precedente
- 09:10 GdS - Inter-Shakhtar Donetsk, salta il tradizionale pranzo Uefa: le ragioni
- 08:56 GdS - Inter, la tabella per gli ottavi. Ai nerazzurri serve Fort San Siro
- 08:42 CdS - Inter, panchina lunga: cosa dicono i numeri. Bonny e Carlos Augusto sugli scudi
- 08:28 TS - Baccin in tribuna al Brianteo per Monza-Cagliari: tre giocatori sul taccuino
- 08:14 Benitez: "Inter, organico imponente. Lautaro? Bologna dimostra che..."
- 08:00 GdS - Inter-Shakhtar, le scelte di Chivu: Bonny e Calha ci sono. Dubbio in porta
- 02:30 Sky UK - La UEFA alle calcagna di Infantino: presentate 42 domande sul suo operato
- 01:30 Pallone d'Oro, lunedì la 70esima edizione: conducono Henry e Scott
- 00:00 Qualcuno non sta facendo i propri... Doveri
- 23:55 Ventola: "Inter, in Champions c'è un problema da risolvere. E deve cominciare a non sbagliare in campionato"
- 23:50 Cassano: "L'Inter gioca il campionato in infradito. Dimarco? Non so cosa gli stia succedendo"
- 23:25 Adani: "L'Inter fa una cosa anti-storica per la Serie A, ecco perché"
- 23:20 Abiuso ricorda la semifinale Primavera: "Chivu 'ribaltò' lo spogliatoio all'intervallo"
- 23:05 Lazio, Frattesi si gode il primato condiviso con l'Inter e scherza: "-21"
- 22:50 videoTre gol e terza vittoria in fila per l'Inter Women contro il Parma: gli highlights
- 22:37 Serie A, il Parma stecca anche col Torino: finisce 3-0 come a San Siro
- 22:21 Simeone come Zielinski e Politano: sempre in gol in ciascuna delle ultime 11 stagioni di Serie A
- 22:07 Serie A Women, gli orari dalla 7a alla 9a giornata: quando gioca l'Inter
- 21:53 Cassano: "Alla Roma mancano 7-8 giocatori per essere al livello dell'Inter"
- 21:39 Repubblica - Urla e giorno libero: Chivu verso la Champions pensando al turnover
- 21:25 Dall'Argentina - Icardi ancora senza squadra: lo cercano nove club
- 21:10 Inaugurata una nuova Inter Academy a Malta alla presenza di Ranocchia
- 20:55 Napoli, arriva il Bodo. Il CEO Thomassen: "Le italiane ci temono? Non penso, ma..."
- 20:41 Milevskyi: "Shakhtar non spacciato a Milano, l'Inter subisce troppi gol"
- 20:27 Monza champagne contro il Cagliari: i brianzoli vincono 4-0
- 20:12 Inter, approccio da non fallire: lo Shakhtar segna molto spesso nei primi tempi
- 19:57 Operazione riscatto in Champions per l'Inter: c'è un record negativo da cancellare
- 19:43 UFFICIALE - Damien Comolli nuovo presidente e ad del Pisa
- 19:28 De Vrij, nuova vita in Grecia: ieri il primo gol con il Panathinaikos
- 19:15 Contatto Thuram-Darmian, Doveri: "Non ti ha fatto niente, vai". E Tikus...
- 19:05 Foto FcIN - Inter, Dario Baccin in tribuna al Brianteo per Monza-Cagliari
- 19:00 Rivivi la diretta! Dal BOLOGNA allo SHAKHTAR, vietato fallire in CHAMPIONS. POLEMICHE VAR: funziona o no?
- 18:44 Qui Fiorentina - Oggi lavoro di scarico, domani prima seduta per l'Inter
- 18:31 Inter-Shakhtar - Biglietti, light show e non solo: tutte le info per i tifosi
- 18:16 Bazzani: "L'Inter in classifica è dove tutti immaginiamo stia"
- 18:02 Capocannoniere, Lautaro perde quota in lavagna. Irrompe Raimondo
- 17:49 Baldini: "Il problema del calcio non sono i giovani, ma i dirigenti"
- 17:35 Orsolini, Doveri e Piccinini: ovvero quando certi spauracchi fanno solo rima e non somma algebrica
- 17:22 fcinShakhtar partito stamattina dall'Ucraina. Non ci sarà il pranzo UEFA
- 17:08 Inter in cerca di riscatto in Champions: quote favorevoli con lo Shakhtar
- 16:54 Husjev: "Per lo Shakhtar più facile fare punti con Fenerbahçe e Slovan"
- 16:40 Italia-Francia per rompere il tabù San Siro: già venduti 28mila biglietti
- 16:30 Parma Femminile, Tomaselli: "Sapevamo che sarebbe stata difficile"
- 16:20 I qatarioti nell'Inter, Tronchetti Provera: "Marotta è la garanzia del club"
- 16:10 Tronchetti Provera: "Chivu un grande allenatore. Se Conte va alla Juve..."
- 15:57 Cambiaghi torna al gol con l'Inter Women: "Ho lavorato tanto per questo"
- 15:44 Noia? Macché: 57 gol nelle ultime 15 partite di Champions dell'Inter
- 15:29 Inter-Shakhtar Donetsk a Osmers, un 'quasi-debuttante' in Champions
- 15:14 Inter-Shakhtar è esclusiva Prime Video: Julio Cesar tra gli opinionisti
- 15:00 Premio Scopigno, Chivu miglior allenatore di Serie A con Fabregas
- 14:47 Paganin: "Bologna sulla strada giusta, ci sta di perdere con la più forte"
- 14:33 Quote Scudetto, ancora testa a testa Inter-Roma. Decolla la Lazio
- 14:18 Bugeja, un gol per un record: "Sono felice, ora testa alla prossima gara"
- 14:04 Inter-Shakhtar Donetsk, il Prefetto dispone divieto di vendita alcolici