Nulla va dato per scontato nel calcio, anche se in tanti si affannano a farlo con l'Inter. E allora sembra tutto normale se i nerazzurri vanno sul campo del Dall'Ara e dominano letteralmente il secondo tempo dopo aver faticato e non poco nel primo: tre punti che restituiscono ai campioni d'Italia il buonumore e cancellano almeno in parte il capitombolo europeo con il Club Brugge.

Proprio a Bologna, però, è andato in scena l'ennesimo scempio arbitrale della stagione, almeno il secondo ai danni dell'Inter. A inizio ripresa accade che Darmian, vistosi saltato nettamente da Thuram, lasci il piede indietro e sgambetti in maniera vistosa l'ex compagno di squadra. Fallo e rigore lampanti. Per tutti o quasi. Certamente non per l'arbitro Doveri, che invece estrae il giallo per simulazione nei confronti del francese dell'Inter. E nemmeno per i suoi collaboratori a Lissone, colpevoli tanto quanto il direttore di gara.

Il dialogo emerso nelle ultime ore tramite Ref Cam è eloquente. Doveri: "Niente, niente". Thuram: "Te lo giuro, te lo giuro". Doveri: "Non t'ha fatto niente. Vai, grazie!".

Orsato ha cancellato 'Open Var', almeno per il momento. Non ascolteremo mai, probabilmente, gli audio di questo match. Si era sul punteggio di 1-1, così come si era sullo 0-0 quando Lobotka giocò a pallavolo in area napoletana lo scorso 5 settembre a San Siro. La sostanza non cambia. Qulcuno non sta facendo il proprio dovere. Anzi. I propri... Doveri.