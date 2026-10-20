Prima di intervenire in conferenza stampa, Alessandro Bastoni si sofferma qualche minuto ai microfoni di Sky:
Che Inter bisogna aspettarsi come atteggiamento e attenzione?
"A livello di prestazione sarà un'Inter abbastanza simile a quella delle prime due partite, togliendo tanti errori mentali e di concentrazione. Se si analizzano i gol presi il 90% arriva da errori nostri. Ne abbiamo parlato tanto, è una cosa che va corretta e ci sarà un'Inter più concentrata".
State avvertendo la differenza tra campionato e Champions? Deve scattare qualcosa nella testa?
"Cattiveria e superficialità sono parole inflazionate, ovviamente nessuno va in campo sottovalutando l'avversario. Ma succedendo da diverse gare è una cosa che va analizzata. Non si tratta di superficialità, ma di poca percezione del pericolo e dobbiamo migliorare".
Che avversario è lo Shakhtar?
"Si conosce poco ma ha grande qualità. Li abbiamo analizzati, ci sono tanti brasiliani, hanno tecnica, giocano con il portiere, non hanno paura di esprimersi. Dovremo stare attenti e compatti, difendere da squadra come sempre, non esistono più le partite che si vincono facilmente".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 15:19 Mourinho provò a portare Gerrard all'Inter. L'inglese: "Nessun rimpianto"
- 15:02 Bologna-Inter, sul podio i tre goleador nerazzurri
- 14:53 Chivu: "Sembra che l'Inter abbia l'obbligo di vincere. La sconfitta non deve diventare un dramma nazionale"
- 14:47 Shakhtar, Alisson: "Rispetto l'Inter, ma non temo nessuno. Lautaro? L'avrei voluto in campo"
- 14:42 Bastoni: "Bisogna guardare la realtà, non siamo più la squadra delle finali"
- 14:33 Il padre di Tresoldi: "Non ci aspettavamo una serata così. La Nazionale? Deciderà lui"
- 14:23 Chivu a Sky: "Cambiare qualcosa dopo il ko col Brugge? Parlavo di me stesso"
- 14:18 Bastoni a Sky: "Non siamo superficiali, manca la percezione del pericolo"
- 14:02 Giudice sportivo, tre interisti sanzionati. Thuram, 2mila euro di multa per simulazione
- 13:49 Ausilio, proseguono i contatti con il Tottenham
- 13:36 Inter, contro lo Shakhtar serve la svolta europea: Bonny dall'inizio
- 13:23 U20, Beppe Signori nuovo capo delegazione: "Un'emozione speciale"
- 13:10 Como, Fabregas: "Mi pongo sempre una domanda: 'Come voglio perdere?'"
- 12:55 Ranking FIFA Femminile, comanda la Spagna. L'Italia scivola al 14esimo posto
- 12:41 videoTutti gli aggiornamenti da Appiano Gentile: allenamento e probabile formazione
- 12:27 Fiorentina, Ranieri e Atta a rischio Inter. Più ottimismo sul difensore
- 12:14 Champions, mercoledì Inter-Shakhtar Donetsk: dove vedere la partita
- 12:00 videoTorna la CHAMPIONS: CHIVU valuta alcune interessanti NOVITÀ
- 11:45 videoL'allenamento ad Appiano: soliti assenti, tre giovani aggregati
- 11:30 Srna: "Vorrei Barella e Calhanoglu allo Shakhtar. Inter favorita, rispettiamo molto Chivu"
- 11:16 La Nazione - Fiorentina, la difesa resta un rebus: ipotesi di cambio
- 11:02 TS - Filip Stankovic torna all'Inter? C'è una strategia a fine stagione, ma...
- 10:49 TS - Inter-Shakhtar, Mkhitaryan favorito per giocare dal 1': che lavoro durante la sosta
- 10:34 Condò: "Inter, per battere lo Shakhtar basta più equilibrio"
- 10:06 TS - Provedel, buone impressioni in estate ma ora c'è la partita. Anzi due
- 09:52 TS - Inter-Shakhtar, Chivu ancora con una formazione "senza mercato": il punto
- 09:38 CdS - Inter-Shakhtar, occasione per Provedel? Tutte gli altri ballottaggi
- 09:24 CdS - Inter, straordinari per Thuram. Esposito-Bonny dal 1'? Solo un (brutto) precedente
- 09:10 GdS - Inter-Shakhtar Donetsk, salta il tradizionale pranzo Uefa: le ragioni
- 08:56 GdS - Inter, la tabella per gli ottavi. Ai nerazzurri serve Fort San Siro
- 08:42 CdS - Inter, panchina lunga: cosa dicono i numeri. Bonny e Carlos Augusto sugli scudi
- 08:28 TS - Baccin in tribuna al Brianteo per Monza-Cagliari: tre giocatori sul taccuino
- 08:14 Benitez: "Inter, organico imponente. Lautaro? Bologna dimostra che..."
- 08:00 GdS - Inter-Shakhtar, le scelte di Chivu: Bonny e Calha ci sono. Dubbio in porta
- 02:30 Sky UK - La UEFA alle calcagna di Infantino: presentate 42 domande sul suo operato
- 01:30 Pallone d'Oro, lunedì la 70esima edizione: conducono Henry e Scott
- 00:00 Qualcuno non sta facendo i propri... Doveri
- 23:55 Ventola: "Inter, in Champions c'è un problema da risolvere. E deve cominciare a non sbagliare in campionato"
- 23:50 Cassano: "L'Inter gioca il campionato in infradito. Dimarco? Non so cosa gli stia succedendo"
- 23:25 Adani: "L'Inter fa una cosa anti-storica per la Serie A, ecco perché"
- 23:20 Abiuso ricorda la semifinale Primavera: "Chivu 'ribaltò' lo spogliatoio all'intervallo"
- 23:05 Lazio, Frattesi si gode il primato condiviso con l'Inter e scherza: "-21"
- 22:50 videoTre gol e terza vittoria in fila per l'Inter Women contro il Parma: gli highlights
- 22:37 Serie A, il Parma stecca anche col Torino: finisce 3-0 come a San Siro
- 22:21 Simeone come Zielinski e Politano: sempre in gol in ciascuna delle ultime 11 stagioni di Serie A
- 22:07 Serie A Women, gli orari dalla 7a alla 9a giornata: quando gioca l'Inter
- 21:53 Cassano: "Alla Roma mancano 7-8 giocatori per essere al livello dell'Inter"
- 21:39 Repubblica - Urla e giorno libero: Chivu verso la Champions pensando al turnover
- 21:25 Dall'Argentina - Icardi ancora senza squadra: lo cercano nove club
- 21:10 Inaugurata una nuova Inter Academy a Malta alla presenza di Ranocchia
- 20:55 Napoli, arriva il Bodo. Il CEO Thomassen: "Le italiane ci temono? Non penso, ma..."
- 20:41 Milevskyi: "Shakhtar non spacciato a Milano, l'Inter subisce troppi gol"
- 20:27 Monza champagne contro il Cagliari: i brianzoli vincono 4-0
- 20:12 Inter, approccio da non fallire: lo Shakhtar segna molto spesso nei primi tempi
- 19:57 Operazione riscatto in Champions per l'Inter: c'è un record negativo da cancellare
- 19:43 UFFICIALE - Damien Comolli nuovo presidente e ad del Pisa
- 19:28 De Vrij, nuova vita in Grecia: ieri il primo gol con il Panathinaikos
- 19:15 Contatto Thuram-Darmian, Doveri: "Non ti ha fatto niente, vai". E Tikus...
- 19:05 Foto FcIN - Inter, Dario Baccin in tribuna al Brianteo per Monza-Cagliari
- 19:00 Rivivi la diretta! Dal BOLOGNA allo SHAKHTAR, vietato fallire in CHAMPIONS. POLEMICHE VAR: funziona o no?
- 18:44 Qui Fiorentina - Oggi lavoro di scarico, domani prima seduta per l'Inter
- 18:31 Inter-Shakhtar - Biglietti, light show e non solo: tutte le info per i tifosi
- 18:16 Bazzani: "L'Inter in classifica è dove tutti immaginiamo stia"
- 18:02 Capocannoniere, Lautaro perde quota in lavagna. Irrompe Raimondo
- 17:49 Baldini: "Il problema del calcio non sono i giovani, ma i dirigenti"
- 17:35 Orsolini, Doveri e Piccinini: ovvero quando certi spauracchi fanno solo rima e non somma algebrica
- 17:22 fcinShakhtar partito stamattina dall'Ucraina. Non ci sarà il pranzo UEFA
- 17:08 Inter in cerca di riscatto in Champions: quote favorevoli con lo Shakhtar
- 16:54 Husjev: "Per lo Shakhtar più facile fare punti con Fenerbahçe e Slovan"
- 16:40 Italia-Francia per rompere il tabù San Siro: già venduti 28mila biglietti