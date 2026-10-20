Prima di intervenire in conferenza stampa, Alessandro Bastoni si sofferma qualche minuto ai microfoni di Sky:

Che Inter bisogna aspettarsi come atteggiamento e attenzione?

"A livello di prestazione sarà un'Inter abbastanza simile a quella delle prime due partite, togliendo tanti errori mentali e di concentrazione. Se si analizzano i gol presi il 90% arriva da errori nostri. Ne abbiamo parlato tanto, è una cosa che va corretta e ci sarà un'Inter più concentrata".

State avvertendo la differenza tra campionato e Champions? Deve scattare qualcosa nella testa?

"Cattiveria e superficialità sono parole inflazionate, ovviamente nessuno va in campo sottovalutando l'avversario. Ma succedendo da diverse gare è una cosa che va analizzata. Non si tratta di superficialità, ma di poca percezione del pericolo e dobbiamo migliorare".

Che avversario è lo Shakhtar?

"Si conosce poco ma ha grande qualità. Li abbiamo analizzati, ci sono tanti brasiliani, hanno tecnica, giocano con il portiere, non hanno paura di esprimersi. Dovremo stare attenti e compatti, difendere da squadra come sempre, non esistono più le partite che si vincono facilmente".