Mentre in campionato San Siro è diventata veramente difficile da espugnare (Chivu ha perso nei derby e contro l'Udinese, poi nulla più) in Champions League lo stadio nerazzurro è diventato terreno di conquista, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.

"L'Inter deve alterare la tendenza attraverso una vigorosa inversione a U - si legge - Non sarebbe un dramma finire di nuovo nella tagliola dei playoff, che una grande squadra è capace comunque di disinnescare, ma l'obiettivo dichiarato è raggiungere quota 16, che resta un obiettivo aritmeticamente raggiungibile con la seguente tabelle: vittorie contro Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda, Borussia Dortmund e Slovan e pareggio contro il Liverpool. Percorso ottimistico, certo, ma non fuori dalla portata dei bicampioni d'Italia".

Davanti ai 70mila e rotti che popoleranno il Meazza, sarà fondamentale migliorare la fase difensiva, considerati i sei gol subiti nelle ultime due in Europa e i complessivi dieci delle ultime quattro sconfitte.