Archiviato il successo rigenerante di Bologna, l'Inter torna a respirare aria d'Europa con l'obiettivo di renderla salubre dopo la tossicità delle prime due uscite con Real Madrid e Club Brugge.

Domani, a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri saranno chiamati a una prova concreta per ottenere i primi tre punti della stagione. Possibili facce nuove nello scacchiere iniziale di Chivu.

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Sezione: Copertina / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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