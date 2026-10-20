La piattaforma ufficiale del Pallone d'Oro ha lanciato, all'inizio di ottobre, il sondaggio per eleggere il "B.O.A.T." (acronimo di *Ballon d'Or Of All Time*, ovvero "Pallone d'Oro di tutti i tempi"), invitando i tifosi a scegliere la migliore stagione individuale tra quelle di dieci giocatori che hanno conquistato il prestigioso trofeo almeno due volte nella loro carriera. In lizza ci sono: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e Alfredo Di Stéfano.
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Sezione: News / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 16:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.