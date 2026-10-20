La piattaforma ufficiale del Pallone d'Oro ha lanciato, all'inizio di ottobre, il sondaggio per eleggere il "B.O.A.T." (acronimo di *Ballon d'Or Of All Time*, ovvero "Pallone d'Oro di tutti i tempi"), invitando i tifosi a scegliere la migliore stagione individuale tra quelle di dieci giocatori che hanno conquistato il prestigioso trofeo almeno due volte nella loro carriera. In lizza ci sono: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e Alfredo Di Stéfano.

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CRISTIANO RONALDO IS LEADING 🇵🇹 You can still vote for your B.O.A.T. and try to win 2 tickets to the 2027 ceremony! Choose your BALLON D'OR OF ALL TIME among the players who have won the award multiple times. ✨ Take part now at ➡️ https://t.co/JAdFdjETfA #ballondor #boat — Ballon d'Or (@ballondor) October 20, 2026