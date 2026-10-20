Tra infortuni e forma fisica ancora non al top, il mercato dell'Inter della scorsa estate non ha praticamente ancora inciso sulle fortune della squadra allenata da Cristian Chivu. Un tema che oggi affronta Tuttosport.

"L’estate nerazzurra è stata caratterizzata da un mercato Made in Uk: che siano tali per ragioni economiche o di esperienza, i tre principali acquisti arrivati dal calciomercato - Curtis Jones, John Stones e Djed Spence - sono tutti provenienti dalla Premier League. Nessuno dei tre, fra infortuni, qualche passaggio a vuoto e il fatto che l’ex Genoa sia ancora parecchio lontano dalla miglior forma fisica, ha inciso più di tanto. In campionato ma, soprattutto, in Champions League. Più in generale, a eccezione del possibile utilizzo di Provedel in porta, una sfida così decisiva Chivu la giocherà quasi senza mercato".

Ai tre inglesi e al portiere ex Lazio si aggiunge Aleksandar Stankovic, ma anche lui, come si legge, "non è ancora entrato davvero nelle rotazioni", nonostante l'anno scorso fosse tra i pilastri del Bruges.