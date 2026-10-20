Ancora lui, Henrikh Mkhitaryan. Dal 1' come contro il Parma, con tanto di assist, oppure a gara in corso, giocando praticamente da sotto punta, innescando l'azione del tris. Un sempreverde, che anche contro lo Shakhtar potrebbe entrare nelle scelte di Chivu.

"Calhanoglu, entrato nella ripresa contro il Bologna, sarà in regia, Barella verrà confermato come mezzala destra e a sinistra il favorito dovrebbe essere Mkhitaryan - si legge su Tuttosport - L’armeno (tra l’altro, pure ex della gara) ha beneficiato da tutto il lavoro svolto ad Appiano durante la pausa con le nazionali: nella gara contro il Parma (titolare) è stato uno dei migliori in campo; sabato contro il Bologna è entrato ed è stato determinante. La natura delicata della gara contro gli ucraini - già decisiva per le sorti europee dell’Inter - consigliarebbe un suo utilizzo anche per la sapienza tattica che Mkhitaryan ha sempre saputo maneggiare durante la sua carriera".