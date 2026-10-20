Resta sempre in piedi il dubbio legato alla presenza o meno, domani tra i pali, di Ivan Provedel, acquistato in estate dalla Lazio come vice di Josep Martinez e finora mai utilizzato dopo i minuti accumulati nelle amichevoli estive.

"Domani sera in Champions nella delicata sfida contro gli ucraini dello Shakthar Donetsk potrebbe arrivare il momento dell'ex portiere della Lazio - si legge su Tuttosport -. Acquistato in estate per 3 milioni, Provedel si sta allenando con regolarità dal ritiro estivo in Germania. Si era fermato a marzo per colpa di un infortunio alla spalla destra che lo aveva costretto a un intervento chirurgico, quindi il ritorno in campo nei test di agosto dove aveva fatto una buona impressione. La partita vera, però, è tutt'altra cosa e finora Chivu, anche per continuare a dare fiducia a Josep Martinez, ha preferito rimandare. Il 32enne veneto, se verrà schierato titolare, dovrebbe poi essere confermato anche domenica contro la Fiorentina".