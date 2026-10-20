Tredici mesi senza gol in Champions League di Marcus Thuram. L'ultimo, ricorda il Corriere dello Sport, risale al 17 settembre 2025, una doppietta in casa dell'Ajax. Da allora dieci partite senza centrare il bersaglio e di queste, sette sono state sconfitte per l'Inter.

Con Lautaro Martinez ai box, riporta il quotidiano, "toccherà a Thuram, dunque, tirare il gruppo là davanti. Ha già cominciato a Bologna, con il fondamentale gol del pareggio arrivato al termine di un pessimo primo tempo. Si è trattato del quarto centro del numero 9 in questo torneo. Gli stessi di Lautaro, che, però, ne ha aggiunti un altro paio in Europa". Laddove, in generale, l'attaccante francese ha messo assieme "appena 9 centri in 41 apparizioni in Champions. Tra queste, però, ha comunque vissuto alcune noti da ricordare, come quella della prodezza per l’1-0 sul Benfica, oppure quella del colpo di tacco in casa del Barcellona, ad aprire un prezioso 3-3".

A Thuram verranno chiesti gli straordinari, è lui il punto fermo dell'attacco, anche se nelle prossime gare potrebbe tornare il duo formato da Esposito e Bonny. Hanno finora giocato assieme una sola volta dall'inizio, però, ed è stato nel derby perso 1-0 lo scorso anno...