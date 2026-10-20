L'ex capitano del Liverpool, Steven Gerrard, ha dichiarato di non avere "alcun rimpianto" per aver rifiutato offerte da altri colossi europei durante la sua carriera da giocatore. L'ex capitano dell'Inghilterra si è ritirato nel 2016 dopo una carriera di 19 anni in cui ha disputato 710 partite con i Reds, vincendo nove trofei, prima di unirsi alla squadra MLS dei LA Galaxy nel 2015. "Ho ricevuto manifestazioni di interesse da squadre straniere, la maggior parte delle quali tramite José Mourinho - ha dichiarato Gerrard, 46 anni, a Overlap Daily -. Inter, Real Madrid, in un paio di occasioni, e infine alcune conversazioni con il mio agente quando Bastian Schweinsteiger stava lasciando il Bayern. Non ero particolarmente interessato perché all'epoca non avevo alcuna intenzione di lasciare il Liverpool. Mi divertivo molto a giocare sotto la guida di Brendan Rodgers quando si è presentata quell'occasione, ma sì, tre o quattro delle grandi squadre hanno mostrato interesse nei miei confronti durante la mia carriera, il che è lusinghiero, ovviamente".

Nessun rimpianto

Considerato uno dei migliori centrocampisti della Premier League di tutti i tempi, Gerrard ammette di chiedersi a volte cosa sarebbe potuto succedere se avesse lasciato Anfield nel pieno della sua carriera. "Quando guardi giocatori come Jude Bellingham e Harry Kane e li vedi vincere un sacco di trofei con squadre straniere, ti viene in mente e ci ripensi - ha detto -. Ma non ho rimpianti per le decisioni che ho preso. Nessun rimpianto". Gerrard, che dopo il ritiro dal calcio giocato si è dedicato all'allenamento, è senza squadra da quando ha lasciato l'Al Ettifaq, club della Saudi Pro League, nel gennaio 2025.