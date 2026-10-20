Spazio a commenti e analisi dopo la conferenza stampa di Alessandro Bastoni alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Shkahtar. Il difensore nerazzurro invita tutti a guardare la realtà e a non considerare l'Inter tra le squadre che possono arrivare fino in fondo alla Champions.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 16:45
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.